"Мы предлагаем рассмотреть возможность государственной поддержки туристской отрасли и введения налоговых каникул для российских туроператоров. Среди возможных мер – перенос сроков уплаты имущественных и других налогов на четвертый квартал этого года", – цитирует пресс-служба ОСИГ президент организации Гранта Бабасяна.

Кроме того, по мнению вице-президента ОСИГ Алексея Волкова, нужно рассмотреть возможность внесения изменения в статью 14 ФЗ №132 в части обязательного возврата стоимости путевок в связи с угрозой безопасности жизни и здоровья туристов.

"На данный момент зарубежные агентства, транспортные компании, визовые центры, отели и рестораны не возвращают туроператорам деньги, соответственно компании не могут возместить туристам 100%-ю стоимость путевки", — заметил он.

Волков считает, что необходимо также усилить государственно-частное партнерство в туристской отрасли и провести серию информационных мероприятий, в рамках которых будет разъяснены действующие меры государственной поддержки тех видов туристской деятельности, которые особенно сильно пострадали вследствие распространения коронавируса и текущей экономической ситуации.

В ОСИГ напомнили, что о поддержке в связи с пандемией коронавируса попросил турбизнес во многих странах мира. "По подсчетам Всемирной организации туризма, только европейский туристический сектор теряет по миллиарду евро в месяц. Одним из выходов из сложившейся ситуации могут быть стимулирующие меры со стороны государства", — подчеркнули в организации.

Так, в Китае уже отменен налог на добавочную стоимость и предоставлены льготы для предприятий ресторанного и гостиничного бизнеса. Индонезия выделила денежную поддержку для авиакомпаний и туристических агентств. Власти Сингапура предоставили 15%-е скидки на налог на недвижимость и 30%-е — гостиницам.