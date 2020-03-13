Работу по созданию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте обсудили в четверг на заседании рабочей группы под председательством губернатора Александра Беглова.

"На заседании было дано поручение подготовить предложения по строительству на условиях государственно-частного партнёрства подвесной пассажирской канатной дороги длиной 1200 метров с острова Котлин к форту "Александр I", — говорится в сообщении.

В рамках встречи губернатор напомнил, что концепция кластера предполагает, в том числе реконструкцию трех исторических фортов — "Александр I", "Пётр I" и "Кроншлот", а также развитие прилегающих к ним территорий.

"После реализации проекта мы должны получить не только отреставрированные памятники, но и туристско-рекреационный кластер на площади около 100 гектаров с соответствующей инфраструктурой", — сказал Беглов, добавив, что реализация проекта рассчитана на пять лет.