Эта мера принята по согласованию с испанской стороной, подчеркивает издание.

В то же время, отмечает газета, принятые меры не отразятся на передвижении торговых судов и грузовых самолетов.

Таким образом, Марокко стала еще одной страной, прекратившей в течение этого месяца сообщение с Испанией. Ранее эти меры применили Боливия, Венесуэла, Колумбия и США.

Сейчас в Марокко выявлено шесть случаев заражения остроинфекционным вирусом COVID-19, один пациент скончался. В Испании количество инфицированных приближается к 3 тыс., скончались 84 человека.