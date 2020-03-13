"С 12 по 26 марта иностранцы и граждане Норвегии, прибывающие в страну, будут помещены на 14-дневный карантин, вне зависимости от того, есть ли у них симптомы коронавируса или нет. То же самое касается тех, кто прибыл в королевство с 27 февраля. Исключение составляют лишь жители стран Северной Европы – Финляндии, Швеции, Дании и Исландии", — говорится в сообщении.

Как отметили в Visit Norway, авиаперелеты внутри страны будут осуществляться в обычном режиме, но Минздрав настоятельно рекомендует избегать любых поездок без особой необходимости, реже пользоваться общественным транспортом и избегать мест массового скопления людей.

"Из-за угрозы заражения коронавирусом в Норвегии закрыты большинство достопримечательностей, развлекательных комплексов, лыжных и горнолыжных курортов, клубов и ресторанов. Многие массовые мероприятия отменены", — добавили в Совете по туризму.

Иностранные туристы, у которых появились симптомы коронавирусной инфекции, такие как кашель, лихорадка, боль в горле и затрудненное дыхание, должны остаться в номере отеля и позвонить на круглосуточную "горячую линию" по номеру 11-61-17 для получения рекомендаций и медицинской помощи.

Visit Norway подчеркивает, что туристы, планирующие поездку в королевство, могут задать интересующие вопросы по телефону национального информационного центра: +47 815 55 015.

По состоянию на утро пятницы, в Норвегии зарегистрировано 702 случая заболевания коронавирусом, в том числе 106 за последние сутки, один человек скончался.