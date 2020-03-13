В пресс-релизе авиакомпании отмечается, что в настоящее время "Азимут" выполняет возврат денежных средств пассажирам, которые приобрели билеты по направлениям Краснодар — Мюнхен — Краснодар на даты с 15 марта по 31 мая 2020 года, без штрафов и удержаний.

При этом "Азимут" выполнит специальные рейсы Краснодар — Мюнхен — Краснодар 15 и 18 марта 2020 года для возвращения граждан России и стран ЕС на территорию постоянного проживания в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по причине распространения коронавируса в Германии.

Как сообщалось накануне в заявлении оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на фоне мировой пандемии Россия с 13 марта ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией. Прекращаются все полеты в эти страны и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов из Москвы в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж, выполняемых через терминал F "Шереметьево". Также будут выполняться чартерные рейсы при условии перевозки в указанные страны их граждан и граждан иных государств, а в Россию — граждан РФ до их полного вывоза.

Авиакомпании, которые продолжат полеты, в сообщении штаба не указывались. Но в среду об отмене регулярных рейсов из Москвы по ряду направлений, кроме Рима, Берлина, Мюнхена, Франкфурта, Мадрида, Барселоны и Парижа, сообщал "Аэрофлот", который базируется в Шереметьево.