"Начиная с сегодняшнего дня все уже выданные разрешения для сезона (восхождения — ИФ) на Эверест 2020 года и все разрешения, что должно были быть выданы, отменят, — заявили в администрации премьер-министра Непала. — Мы приняли решение прекратить выдачу всех туристических виз до 30 апреля".

Иностранцам, кто не сможет избежать поездки в Непал с 14 марта, будут рекомендовать оставаться две недели в карантине.

По данным BBC, большинство восходителей приезжает в Непал из США, Индии, КНР, Великобритании, Японии и Южной Кореи. Правительство Непала зарабатывает в год до $4 млн за счет выдачи разрешений на восхождение на Эверест, не считая прибыли от других аспектов туристического сектора.

В Непале зафиксирован один случай заболевания коронавирусом, в соседней Индии число заболевших превысило 70. Непальские власти обратились с призывом к гражданам избегать массовых мероприятий, включая свадьбы.

BBC напоминает, что власти КНР ранее запретили восхождение на Эверест со стороны горы, которая выходит на китайскую территорию.