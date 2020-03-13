Такое решение приняли в отношении всех церквей Римской епархии.

Еще со вторника для борьбы с коронавирусом в Ватикане туристам запретили посещать собор Святого Петра и прилегающую к нему площадь. Меры будут действовать до 3 апреля.

В Италии от коронавируса умерли уже больше 1 тыс. человек. Общее число заболевших превышает 15 тыс. человек, из них 12,8 тыс. болеют в настоящее время.

Италия занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом после Китая. В стране принимают жесткие меры по борьбе с инфекцией: жителей призывают не выходить из дома, закрыты школы и университеты, не работают театры, кинотеатры и музеи, запрещены массовые мероприятия. С четверга закрыты все магазины, кроме продовольственных и аптек.