Всего по Китаю, по состоянию на утро пятницы, за истекшие сутки зарегистрировано семь случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса COVID-19 (в Ухане — шесть), и выявлено восемь новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

В то же время председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в результате кропотливой работы Китай добился того, что ситуация по предотвращению распространения эпидемии продолжает улучшаться, восстанавливается производство и нормальная жизни населения.

В состоявшейся накануне телефонной беседе с генсеком ООН Антониу Гутерришем китайский руководитель отметил рост числа зараженных коронавирусом по всему миру, и подчеркнул: "Международное сообщество должно активизировать действия по налаживанию эффективного взаимодействия в области борьбы с пандемией. Китай готов поделиться с заинтересованными странами опытом в сфере борьбы с инфекцией, проводить совместные исследования и разработку лекарственных средств и вакцины, а также оказывать помощь странам, которые страдают от заболевания".

Бригада медработников из КНР в минувший четверг прибыла в Рим для оказания помощи итальянским коллегам в преодолении эпидемии коронавируса. В группу, прилетевшую из Шанхая, входят девять человек, она была сформирована Госкомздравом КНР и китайским Обществом Красного креста.

Китайские специалисты привезли с собой необходимые медицинские и защитные материалы весом более 30 тонн.

СМИ отмечают, что ранее китайские медработники уже выехали для оказания помощи в преодолении инфекции в Иран и Ирак.

В Италии, по состоянию на вечер четверга, 12 марта, насчитывалось более 15 тыс. инфицированных и более 1 тыс. скончавшихся от коронавируса COVID-19, в Иране — более 10 тыс. инфицированных и более 400 случаев летального исхода.