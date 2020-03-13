По словам де Блазио, на настоящий момент в городе болеют коронавирусом 95 человек. Он отметил, что 29 человек находятся на обязательном карантине, 1784 — на добровольном.

"Уверяю вас, никто из нас не хотел этого делать. Но это именно тот момент, когда это необходимо", — сказал мэр города, отметив "тревожный рост" случаев заболевания в городе за сутки — накануне было известно о 42 случаях.

"Последние 24 часа были очень, очень отрезвляющими", — добавил он.

Блазио отметил, что "кризисный период может продлиться полгода".

В соответствии с решением мэра, 10% (примерно 35 тыс.) работников в Нью-Йорке будут исполнять свои обязанности дистанционно.

В четверг губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принял решение с 13 марта "запретить собрания в 500 или более человек". Куомо пояснил, что школы, больницы и дома престарелых будут продолжать свою работу, как и общественный транспорт.

В соответствии с решением Куомо, отменяются все шоу на Бродвее до 12 апреля, чтобы остановить распространение вируса, сообщили в Бродвейской лиге.

Ранее сообщалось, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк выросло за сутки в полтора раза. На настоящий момент подтверждено 328 случаев заболевания коронавирусом.

В минувшую субботу Куомо объявил о введении в штате режима чрезвычайной ситуации.

В США на настоящий момент зарегистрировано 1635 случаев заболевания коронавирусом, 41 человек скончался, сообщает телеканал CNN.

По данным государственных и областных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США насчитывается 1635 заболевших в 46 штатах и округе Колумбия, где находится столица Вашингтон.

В это число входят 70 человек, прибывших из Уханя (3 случая) и с круизных лайнеров Diamond Princess (46 случаев) и Grand Princess (21 случай).