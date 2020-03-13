В материковом Китае — 80,793 тыс. больных (скончались 3,169 тыс.), Италии — 15 113 (1,016 тыс.), Иране — 10,075 тыс. (429), Южной Корее — 7,869 тыс. (66), Испании — 2,950 тыс. (84), Франции — 2,281 тыс. (48), Германии — 1,567 тыс. (три), на территории Японии (с учетом стоявшего на карантине в Йокогаме круизного лайнера) — 1316 (22), США — 987 (35).

Более 600 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Норвегии, Дании, Швейцарии, более 500 — в Великобритании, более 400 — в Швеции, более 300 — в Нидерландах, Бельгии и Австрии, более 200 — в Катаре, более 100 — в Бахрейне, Сингапуре, Малайзии, Гонконге, Австралии, Канаде.

Данные не включают новые сведения об изменениях ситуации в Китае и Южной Корее за истекшие сутки, которые должны поступить в ближайшее время.

Как сообщалось, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил в среду о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

"Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", — сказал он на пресс-конференции в Женеве.