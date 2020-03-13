"Они выписаны, все итоговые тесты получены: результат отрицательный. Все карантинные меры завершены", — сказала собеседница агентства.

Таким образом, после прохождения карантина отпущены домой все девять туристов с этого лайнера, находившихся с конца февраля в инфекционном отделении краевой клинической больницы №2. Коронавирус ни у кого из них не выявлен.

Как сообщалось, в конце прошлой недели после прохождения карантина врачи выписали семь человек. Под наблюдением специалистов остается семейная пара из Владивостока, которая также находилась на лайнере, однако по личным причинам вернулась в РФ только 29 февраля.