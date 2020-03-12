"После обсуждения с представителями туристического сектора Тироля было принято решение о закрытии подъемников с 15 марта 2020 года", — говорится в заявлении властей федеральной земли Тироль.

Кроме того, начиная с понедельника, 16 марта, на курортах Тироля закроют все гостиничные комплексы, будет проводиться эвакуация постояльцев.

В заявлении отмечается, что обеспечение защиты местных жителей и гостей является главным приоритетом для местных властей.

При этом некоторые популярные курорты закроются еще раньше. В частности, как сообщалось ранее, курорт Ишгль закроется с субботы.

По последним данным, в Австрии выявлено 361 случай заражения коронавирусом. Один человек скончался.