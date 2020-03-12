"Авиакомпания выполнит два чартерных рейса из Барселоны в Москву для доставки туристов, находящихся сейчас в Испании. Просим вас оставаться на связи с отелем, гидом и туристическим агентом для оперативной информации", — говорится в сообщении AZUR air на ее странице в "Фейсбуке".

Кроме того, с 12 марта компания прекращает полетную программу в индийский штат Гоа.

"В соответствии с решением властей Индии о приостановке действия туристических виз AZUR air с 12 марта отменяет все полетные программы в Гоа. По плану программы должны были завершиться в конце марта, однако ввозные рейсы больше выполняться не будут", — сказано в сообщении.

Для возвращения российских туристов из Индии AZUR air "совместно с партнерами на туристическом рынке" организует вывозные чартерные рейсы. Завершить вывоз туристов из Индии планируется 21 марта.

"Просим всех пассажиров, купивших туристические путёвки в Испанию и Индию с перелетом рейсами AZUR air, обратиться за возвратом или переоформлением туров по месту их приобретения", — сообщили в компании.