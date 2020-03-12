"Сегодня вместе с руководством учреждений Фонда я принял решение присоединиться к решению властей Берлина и с субботы,14 марта 2020 года, прекратить допуск посетителей во все здания Государственных музеев Берлина, в архив Прусского культурного наследия, в Государственный институт музыки и в Институт иберо-американской культуры", — заявил Парцингер. Его цитирует пресс-служба.

К Государственным музеям Берлина относятся все самые крупные музеи, такие как Старая национальная галерея, Старый музей, музей Боде, Пергамский музей — это те музеи, которые находятся в центре города на так называемом музейном острове. Также в список входит Берлинская картинная галерея, музей "Гамбургский вокзал", Музей фотографии, Новая национальная галерея.

Ранее власти Берлина рекомендовали отменить все мероприятия, в которых участвует более 1000 человек.