"В соответствии с объявленной чрезвычайной ситуацией из-за коронавируса в Чешской Республике, правительство приняло резолюцию о принятии кризисной меры. С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз. Меры также касаются членов семей граждан ЕС", — говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что чрезвычайная ситуация из-за коронавируса сроком на 30 дней действует в Чехии с 14:00 12 марта.

"Запрещен въезд в Чешскую Республику иностранным гражданам из 30 стран с высоким риском (не касается иностранцев с постоянным местом жительства в ЧР). Из Германии и Австрии возможно пересечь границу только через 11 пограничных пунктов. С полуночи 13 марта возобновляется контроль на немецкой и австрийской границах Чехии", — сообщает дипмиссия.

В сообщении также говорится, что правительство Чехии запретило присутствие людей в местах общественного питания с 20:00 до 6:00. Кроме того, люди не смогут попасть в развлекательные объекты, тренажерные залы, солярии, спа-центры, спортивные объекты/площадки, природные или искусственные места купания, бассейны.

"С пятницы, 13 марта, правительство также запретило театрализованные, музыкальные и другие художественные представления, кинопоказы, спортивные, культурные, религиозные, общественные, танцевальные мероприятия, выставки, фестивали, шоу, дегустации, рынки и ярмарки с участием более 30 человек одновременно. Международные поезда и автобусы останавливаются с полуночи 13 марта, путешествовать можно будет только на машине или на самолете", — сообщает посольство.

"Все лица, не проживающие временно или постоянно, либо не работающие в Чешской Республике, после въезда в страну обязаны контролировать симптомы инфекционных заболеваний. В случае наличия признаков инфекционного заболевания необходимо поставить в известность медицинских работников, сдать установленные ими анализы и ограничить свои передвижения на время лабораторных исследований взятых анализов", — добавляет дипмиссия.