"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре — в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", — говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Диагнозы были подтверждены в установленном порядке, уточняют в штабе. Определен круг контактных лиц на территории РФ, их помещают под наблюдение медиков и обследуют.

"В РФ на сегодняшний день зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции, из них 31 у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, 2 — у граждан КНР, 1 — у гражданина Италии", — добавили в штабе.

Из числа инфицированных на территории РФ уже выписаны после выздоровления трое: двое граждан Китая (первые двое заболевших в России, покинули больницу в середине февраля) и один гражданин России (москвич, побывавший в Италии). Также сообщалось, что выписаны россияне, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.