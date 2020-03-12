По его словам, ограничения вводятся на все наземные, морские и воздушные пассажирские перевозки в Манилу и из нее с 15 марта по 14 апреля.

Местным жителям запретят в течение этого времени покидать территорию города. Разрешать въезд в страну будут только филиппинцам, лицам, имеющим временный вид на жительство, и иностранцам с дипломатическими паспортами.

Министр внутренних дел Филиппин Эдуардо Аньо в свою очередь отметил, что те люди, которые не живут в Маниле, но работают там, по-прежнему смогут въезжать и выезжать из столицы при предъявлении рабочего удостоверения.

Президент Филиппин Дутерте также сообщил, что все образовательные учреждения в стране будут закрыты до 12 апреля. Кроме того, вводится запрет на массовые мероприятия.

Решение было принято после того, как стало известно, в частности, о случаях заболевания членов правительства коронавирусом. Дутерте также проверяют на предмет заражения, однако пока данных о результатах анализа нет.

На настоящий момент на Филиппинах зарегистрировано 52 случая заражения новым типом коронавируса COVID-19. Два человека скончались.