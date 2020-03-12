"В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации ФСБ России с 00 часов 00 минут по московскому времени 13 марта 2020 г. временно приостановить пропуск через государственную границу РФ граждан Итальянской Республики, въезжающих на территорию РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях; пропуск через госграницу РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Итальянской Республики, въезжающих на территорию РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях, за исключением граждан государств — членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ", — говорится в распоряжении.

МВД России и его территориальным органам с 00:00 13 марта предписано временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ с частной целью, в целях обучения и осуществления трудовой деятельности гражданам Итальянской Республики, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу гражданам Итальянской Республики, находящимся за пределами территории РФ.

Также приостанавливается прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся либо проживающим на территории Итальянской Республики, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам.

МИДу России с 00:00 мск 13 марта предписано временно приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих, частных, учебных, туристических и транзитных виз гражданам Итальянской Республики в дипломатических и консульских учреждениях РФ; прием документов, оформление и выдачу рабочих, частных, учебных и туристических виз иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся либо проживающим на территории Итальянской Республики, в посольстве и консульских учреждениях РФ в Итальянской Республике. Приостановлены также выдача транзитных виз, а также оформление виз в форме электронного документа гражданам Итальянской Республики.

МИДу России поручено "уведомить итальянскую сторону о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер".