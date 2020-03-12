"Президент Трамп заявляет о возможности продлить 30-дневные ограничения на путешествия из Европы в США. Также он говорит, что может снять их досрочно", — пишет в Twitter журналист CBS News Марк Ноллер.

В то же время, по мнению Трампа, восстановить нормальную работу пассажирского транспорта между Европой в США удастся довольно быстро, "когда это закончится".

Трамп заявил, что в Европе есть несколько "горячих точек", где "все действительно плохо".

"У Германии есть некоторые проблемы сейчас, у Франции есть проблемы, очень большие проблемы. Италия, вероятно, стала рекордсменом в том смысле, через что она прошла", — отмечает Трамп.

Такие заявления президент США сделал перед встречей с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

Ранее Трамп в своем обращении к гражданам заявил о решении запретить с 13 марта поездки в США из Европы, кроме Великобритании.

В среду гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. Запрет будет действовать ближайшие 30 дней.