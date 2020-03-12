"Мы мечтаем переделать экспозицию верхнего и нижнего этажей Михайловского дворца: нижний этаж полностью отдать под церковное искусство России XII-XIX веков, чтоб показать его развитие (будут представлены как иконы, так и работы таких художников, как Нестеров, Васнецов). А наверху покажем светское искусство с начала XVIII века", — сказала Петрова на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в четверг.

По ее словам, реализация этих планов станет возможной после приобретения музеем необходимого для экспонирования древнерусских картин оборудования. "Мы ждем, когда немного разбогатеем, приобретем такое оборудование, и вот тогда обязательно воплотим мечты в жизнь", — сказала Петрова.

Петрова добавила, что для создания более сжатой экспозиции на верхнем этаже, возможно, сократят число полотен Левицкого и Боровиковского в пользу более важных для современности работ.

В свою очередь Гусев отметил, перемены не будут кардинальными. "Музей — не место для суеты, и мы прекрасно понимаем, что многие посетители хотят видеть знакомые картины на привычных местах", — отметил Гусев.