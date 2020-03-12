Соглашение с представителями региональных туристических администраций были подписаны заместителем генерального директора TUI Россия Александром Сирченко на выставке "Интурмаркет" в четверг.

"Подписанные соглашения – это так называемые рамочные соглашения, которые регулируют наши взаимоотношения с органами власти субъектов РФ по развитию туризма. Естественно, на основе этих документов разрабатывается более подробный план мероприятий, в рамках которого предполагается адаптация туристского продукта, который есть на территории региона, в соответствии с требованиями компании, экспертная оценка, воркшопы для турбизнеса (туроператоров и турагентств), инфотуры и т.д.", — пояснил порталу "Интерфакс-Туризм" Сирченко.

Как отметил руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов, совместные усилия ведомства и туроператора будут направлены на увеличение турпотока, узнаваемости области в других регионах России, а также за рубежом.

В свою очередь, министр туризма Чечни Муслим Байтазиев сказал, что в республике достаточно развита туристическая инфраструктура, чтобы принимать как можно больше гостей со всех уголков страны.

"В Пермском крае есть уникальные объекты показа, большая событийная программа, и об этом мало кто знает. Наша задача – вместе продвигать наш регион, чтобы привести его к конкретным результатам", — добавила руководитель агентства по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Ветошкина.

"Мы надеемся, что совместными усилиями мы добьемся более высоких результатов в развитии туризма. Благодаря соглашениям мы позиционируемся в регионе, помогаем развиваться турбизнесу, получаем наиболее ценный турпродукт и приспосабливаем его под запросы наших клиентов", — заключил Сирченко.