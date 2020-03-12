По ее информации, об этом решении планируется объявить после совещания руководителей УЕФА, которое запланировано на 17 марта.

Кроме того, в УЕФА должны объявить о приостановке проведения матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы, отмечает L’Equipe. "По нашей информации, УЕФА, как ожидается, объявит во время своего совещания о приостановке Лиги Чемпионов и Лиги Европы и о переносе "Евро" на 2021 год", — говорится в статье. Для реализации такого плана УЕФА предстоит вести переговоры с ФИФА, у которой на лето 2021 года уже запланирован чемпионат мира среди футбольных клубов.

Согласно прогнозу L’Equipe, еще одним итогом совещания руководителей УЕФА станет приостановка европейских футбольных чемпионатов. "Национальные чемпионаты тоже, как ожидается, будут приостановлены, несмотря на то, что УЕФА напрямую их не организовывает", — пишет газета.

Матчи чемпионата Европы 2020 года должны пройти в 12 городах, в том числе, Петербурге.