"Победа", несмотря на серьёзные дополнительные расходы, организует 12 вывозных рейсов из Германии и Испании", — сообщила журналистам представитель компании.

"К перевозке будут приняты только граждане России. Мы сожалеем, но перевозка граждан иных государств запрещена российскими авиационными властями", — отметила она.

На фоне пандемии коронавируса в мире Россия с 13 марта ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией, сообщалось накануне в заявлении оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Прекращаются все полеты в эти страны и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов из Москвы в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж, выполняемых через терминал F "Шереметьево". Также будут выполняться чартерные рейсы при условии перевозки в указанные страны их граждан и граждан иных государств и в Россию — граждан РФ до их полного вывоза.

Авиакомпании, которые продолжат полеты, в сообщении штаба не указывались. Но ранее в среду об отмене регулярных рейсов из Москвы по ряду направлений, кроме Рима, Берлина, Мюнхена, Франкфурта, Мадрида, Барселоны и Парижа, сообщал "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), который базируется в "Шереметьево".

"Победа" сообщила после этого о прекращении своих рейсов из Москвы в Испанию и Германию: в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону. Компания пообещала "оперативно оформить возврат денежных средств в полном объеме".