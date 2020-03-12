"В связи с текущей ситуацией, связанной с коронавирусом, последний день катания на курорте и использования ски-пассов – 13 марта", — говорится в сообщении. Туристам курорт обещает вернуть средства за неиспользованные дни купленных ски-пассов.

Отмечается, что на курорте отменены все мероприятия до начала мая.

Как пишет портал InTheSnow, сейчас на курорте уже не работают многие рестораны и бары.

"Всего на курорте выявлено 14 случаев коронавируса. Возможно, что всех заразил 36-летний норвежец, который работал в местном баре", — сообщает портал.

InTheSnow добавляет, что на данный момент Ишгль – единственный курорт в Австрии, который будет закрыт из-за пандемии коронавируса. Остальные районы федеральной земли Тироль доступны для посещения.