"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области постановляю: ввести с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года режим повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", — говорится в документе.

Документ также запрещает с 13 марта проведение на территории Подмосковья спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 000 человек.

Организаторам спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников менее 5 000 человек будет рекомендовано воздержаться от их проведения на территории Московской области.

Работодателям, ведущим деятельность на территории региона, рекомендован перевод работников на дистанционную работу.

Минздраву Московской области поручено организовать необходимые дополнительные мероприятия по приведению в полную готовность медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области, в том числе обеспечение их необходимыми медицинскими и лекарственными препаратами, а также осуществлять мониторинг распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области.

Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области на базе Центра управления регионом будет обеспечена работа "горячей линии" по телефону: 8-800-550-50-30 для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, в целях передачи сведений о месте, датах их пребывания/возвращения, контактной информации.