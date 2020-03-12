"В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о глобальной пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) принято решение о приостановлении выдачи виз иностранным гражданам на 45 дней с целью предотвращения распространения вируса на территории Азербайджана", — говорится в сообщении.

Как отметили в оперативном штабе при правительстве, для получения визы иностранным гражданам на время приостановки услуги ASAN Visa следует обращаться в посольства и консульства Азербайджана.

"В связи с этим все посольства и консульства Азербайджана перейдут на усиленный режим работы", — говорится в сообщении.

Оперативный штаб подчеркивает, что граждане Азербайджана, возвращающиеся на родину из Китая, Южной Кореи, Ирана, Японии, Италии, Испании, Франции и Германии будут размещены на карантин сроком на14 дней, а при необходимости на 21 день.

"Граждане иностранных государств, посещающие Азербайджан, с учетом индивидуальных медицинских показаний могут быть помещены на карантин на 14 дней или обязаны соблюдать 14-дневный индивидуальный карантин в домашних условиях. Граждане зарубежных стран также могут пройти тестирование на COVID-19", — отмечает оперативный штаб.

Стоит отметить, что россиянам для посещения Азербайджана виза не требуется.