Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе ОСИГ, такие решения были приняты на первом заседании Комитета по развитию детского туризма, организатором которого выступил ОСИГ совместно с федеральным проектом "Живые уроки". Участниками встречи стали около 100 экспертов из более чем 50 регионов России: представители Ростуризма, Общероссийского народного фронта, Общественной палаты РФ и ряда других организаций.

"Детский туризм – стратегическое направление. Развивая его, мы формируем емкость туристского рынка через 5-10-15 лет. От нас сейчас зависит, будут ли наши дети впоследствии любить путешествия по России и знать родную страну. Поэтому важно консолидировать усилия с регионами, общественными организациями, туроператорами, сформировать грамотную дорожную карту для устойчивого развития этого направления", — цитирует пресс-служба советника руководителя Ростуризма Наталью Осипову.

По мнению экспертов, главная проблема – в финансировании детского туризма. "Рассредоточение полномочий по разным министерствам и ведомствам приводит к тому, что финансирование не доходит до каждого ребенка, а общество не видит поддержки государства", — подчеркнули в ОСИГ.

По мнению президента организации Гранта Бабасяна, обучение, воспитание и туризм необходимо объединить в одном турпродукте, а экскурсии и путешествия должны стать для детей интересным приключением, которое запомнится надолго. "Турпродукты для детей должны быть комплексными, наступило время проектного управления в экономике страны, которое нужно включить в сферу детского туризма", — заметил он.

В свою очередь туроператоры обратили внимание на необходимость формирования правовых основ единого туристского рынка, обеспечение благоприятных и конкурентоспособных условий для малого и среднего предпринимательства, напомнили о льготных групповых тарифах на транспорт. Руководитель федерального проекта "Живые уроки" Татьяна Козловская назвала детский туризм "фундаментом" внутреннего туризма.

Участники первого заседания Комитета выступили с предложением создать Координационный совет по развитию детского туризма, внести изменения в закон о туристской деятельности, субсидировать опорные проекты по детскому туризму, создать государственную целевую программу детских экскурсий и путешествий, единую информационную платформу.

Глава Усть-Абаканского района Республики Хакасия Елена Егорова назвала первое заседание Комитета по развитию детского туризма историческим событием. "Свершилось – на детский туризм посмотрели с государственной точки зрения. Важно, что здесь собрались представители разных направлений: туризма, бизнеса, муниципалитетов, представители федеральных и региональных структур. Было обозначено создание комплексной государственной программы, которая позволит продвигать это направление. И тогда для детского туризма и всех сопутствующих структур начнется точка отсчета", — сказала она.

Вице-президент ОСИГ Алексей Волков сообщил, что по результатам заседания комитета будет подготовлена резолюция с ключевыми предложениями, в том числе по изменению федерального законодательства. Документ будет направлен в правительство РФ.

"Назрела необходимость создания государственной целевой программы или программы в рамках государственно-частного партнерства, чтобы каждый ребенок мог иметь возможность путешествовать по родной стране. Детский туризм – основа для развития внутреннего туризма, а также для патриотического, культурного воспитания, для профориентации и самореализации молодежи", — сказал он.