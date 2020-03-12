По его данным, наибольшее количество заражений – 1388 – приходится на регион Мадрида, второе место с 346 случаями занимает Страна Басков, на третьем – Каталония с 260 случаями.

Кроме того, заражения выявлены в Андалусии (115), Арагоне (64), Астуриасе (47), на Балеарских (22) и Канарских (51) островах, в Кантабрии (16), Кастилии-де-ла-Манче (115), Кастилии-и-Леоне (92), Валенсии (94), Эстремадуре (19), Галисии (35), Мурсии (26), Наварре (73) и Риохе (205).

В четверг стало известно, что заражение коронавирусом диагностировано у испанского министра по вопросам равенства Ирены Монтеро. Ее супруга, второго заместителя премьер-министра Испании Пабло Иглесиаса в целях предосторожности поместили под карантин.