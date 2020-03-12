"Оперативный штаб правительства Республики Индия по борьбе с распространением коронавируса Covid-19 объявил о приостановке с 13 марта действия всех ранее выданных индийских виз, кроме дипломатических, служебных, рабочих и т.н. проектных. Ограничения вводятся до 15 апреля с.г. В случае острой необходимости иностранным гражданам рекомендуется обращаться в индийские посольства и консульства", — говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном на ее странице в Facebook.

По информации посольства, в Индии вводится обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих пассажиров, которые после 15 февраля 2020 года посещали Иран, Испанию, Италию, Китай, Республику Корея, Францию, ФРГ.

"Просили бы граждан Российской Федерации при планировании поездок учитывать введенные правительством Индии временные ограничительные меры", — подчеркнули в посольстве.