"Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой рекомендовал отелям перенести открытие туристического сезона с конца марта на конец апреля в качестве меры по нераспространению коронавируса. На этот же срок могут быть отложены культурные и другие массовые мероприятия", — сообщает агентство.

По состоянию на 12 марта в Турции зарегистрирован один случай коронавируса.

"Власти рекомендовали гражданам страны не ездить за границу без острой необходимости. Они также сообщили, что медицинские учреждения Турции полностью готовы к возможной вспышке коронавирусной инфекции", — пишет Anadolu.