"Мы анализируем потоки, которые шли из России в Китай и другие страны. Предлагаем им ехать в Узбекистан. Выходим на связь с туроператорами", — сказал Абдухакимов.

По его словам, узбекская сторона прорабатывает открытие полетов лоукостера "Победа", а также открытие рейсов из Самарканда в Санкт-Петербург, из Бухары в Казань. Кроме того, авиакомпания Uzbekistan Airways предложит скидки до 20% на рейсы в страны СНГ.

"В ближайшие недели мы планируем провести саммит руководителей туристических компаний Центральной Азии, России и Азербайджана, чтобы договориться о развитии регионального туризма. В этих странах эпидемия находится под контролем, мы не видим с ними рисков", — отметил Абдухакимов.

Как сообщалось, Узбекистан из-за распространения COVID-19 временно приостановил авиасообщение с Китаем, Афганистаном, Ираном, Италией и Южной Кореей.

По данным Госкомтуризма, общее число туристов, посетивших республику в 2019 году, составило 6,75 млн человек (+35% по сравнению с 2018 годом), в том числе, из соседних стран Центральной Азии — 5,8 млн человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.