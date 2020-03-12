"Сейчас очень важно консолидировать общество. Очень важно, чтобы граждане, которые приезжают из-за границы, увеличили свою сознательность. Если вы вернулись из стран не очень благоприятных по эпидемиологии, сдайте тест, ограничьте свои контакты, не посещаете своих пожилых родственников", — сказал Караник журналистам в четверг после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

При этом министр посетовал, что из-за "ненужной шумихи" в СМИ и "попытки вторгнуться в личную жизнь людей" некоторые скрывают, что находились в эпидемически неблагоприятных районах и поздно обращаются за медицинской помощью. Он привел в пример пациента, который в понедельник был выявлен в Минске с пневмонией в состоянии средней степени тяжести, скрывшем от врачей, что находился в Северной Италии. В Беларусь он прилетел рейсом из Мюнхена. Только когда он попал в больницу с пневмонией, сделали тест на коронавирус — и он оказался положительным.

"Есть красные флажки, которые мы поставили, чтобы не пропустить случаев инфекции: все пневмонии средней степени тяжести и тяжелого течения обязательно типируются на наличие коронавируса", — пояснил министр. Его цитирует госагентство БелТА.