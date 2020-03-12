"Тарифы снижены на всех международных воздушных линиях с отправлением из пунктов РФ. Общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снизится в среднем на 10%. Новые тарифы применяются в отношении рейсов, которые выполняет ПАО "Аэрофлот", а также находящиеся под его коммерческим управлением дочерние компании. Новые тарифы действуют во всех каналах продаж", — говорится в сообщении.

Как уточняется, снижение не распространяется на полеты в более высоких классах обслуживания — "Комфорт" и "Бизнес".

"Этот шаг направлен на поддержание доступности авиаперелетов", — говорится в сообщении.

Из-за ситуации с коронавирусом в мире РФ в феврале-марте ввела ряд ограничений авиасообщения с рядом стран, в том числе с Китаем, Южной Кореей, Ираном, Италией, Испанией, Германией, Францией. При этом для "Аэрофлота" в каждом случае делалось исключение: его рейсы либо сохранялись, либо лишь частично ограничивались. Сам "Аэрофлот" из-за падения спроса на перелеты в ту или иную страну также отменил ряд рейсов.