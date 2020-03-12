"Это контролируемая пандемия. Страны, которые решили отказаться от принятия основных мер по охране здоровья населения, могут столкнуться с более масштабной проблемой и более тяжелым бременем, которое выпадет на систему здравоохранения и требует более жестких мер по борьбе (с коронавирусом — ИФ)", — говорится в заявлении, распространенном ВОЗ.

"Мы призываем все страны придерживаться всеобъемлющего подхода, адаптированного к их обстоятельствам, краеугольный камень которого — сдерживание (распространения вируса — ИФ)", — заявляет ВОЗ.

Кроме того, ВОЗ призывает "искать новые методы" по предотвращению распространения коронавируса.

"Это новый вирус и новая ситуация. Мы учимся, и мы должны найти новые способы, чтобы предотвратить распространение инфекций, чтобы спасать жизни и минимизировать влияние (вируса — ИФ). У всех стран есть опыт, которым они могут поделиться", — подчеркивается в заявлении организации.

Ранее в четверг ведущий китайский эпидемиолога Чжун Наньшань заявил, что глобальная пандемия коронавируса COVID-19 в случае принятия надлежащих контрмер может прекратиться к июню 2020 года.