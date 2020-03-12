"У меня есть сейчас призыв ко всем гражданам Украины, которые все еще планируют или уже запланировали, но еще не поехали в туристическое путешествие. Министерство иностранных дел призывает вас воздержаться от туристических путешествий в страны, пораженные коронавирусом. Особенно это касается наиболее популярных направлений среди наших граждан – это Египет, Таиланд и другие", — сказал Кулеба на брифинге в Киеве в четверг.

"Уважаемые украинцы, мы сделаем все для того, чтобы защитить вас и помочь вам, но пожалуйста, воздержитесь от решений, которые вас самих ставят под угрозу", — добавил глава ведомства.

Кулеба уточнил, что министерство призывает украинцев максимально осторожно относится к поездкам в Италию, Египет, Турцию, Таиланд, ОАЭ, Испанию, Францию, Грецию, Китай, Южную Корею, Японию.