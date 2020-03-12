"В системе предусмотрен личный кабинет туриста, где он сможет авторизоваться через ввод уникального номера электронной путевки и кода авторизации либо через портал Госуслуг. Далее можно проверить актуальный статус тура и его условия", — сказал он.

Леви отметил, что в случае несоответствия условий тура с информацией, представленной в электронной путевке, заказчик и потребитель смогут информировать оператора системы. "В системе ЭП реализован механизм направления обращений и претензий о ненадлежащем исполнении договора туроператором и турагентом, что позволит регулятору оперативно принимать меры в экстренных ситуациях", — сообщил он.

Леви также добавил, что при модернизации системы планируется ее интеграция с другими ГИС федеральных органов исполнительной власти (ФНС, Росграница, ЦБР), что позволит повысить ее функциональность.

"Электронная путевка" – информационная система, в которую туроператоры должны вносить данные по каждому проданному туру. На основе этой информации формируется документ с уникальным номером.

АО "НТТ" — оператор единой информационной системы электронных путевок.