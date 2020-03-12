"Ситуация действительно беспрецедентная, падение на туррынке серьезное – и по выездному и по въездному направлению. Выезд за границу из РФ в эти дни сократился приблизительно на 60%. По въездному туризму падение на 20-30%", — сказала она в рамках туристической выставки "Интурмаркет" в Москве.

По ее словам, ситуация, связанная с распространением коронавируса, оказывает негативное влияние на туризм во всем мире. "Это, безусловно, для нас вызов, и мы готовы поддержать туроператоров, бизнес, чтобы совместными усилиями справиться с этой непростой ситуацией. Мы круглые сутки находимся на связи с туроператорами, с нашими общественными объединениями, с авиакомпаниями, сегодня необходимо координировать наши действия. Я уверена, что мир поборет коронавирус, я с нетерпением жду, когда люди снова смогут свободно путешествовать", — сказала Догузова.

При этом глава Ростуризма отметила, что существенного спада внутреннего туризма в России не наблюдается. "На прошлой неделе, когда были праздники, у нас весь юг страны – Краснодарский край, Крым, а также Калининград и некоторые другие направления – был на 100% забронирован", — сообщила она.

Комментируя отказ Минфина от помощи туроператорам, пострадавшим из-за закрытия Китая для въездного и выездного туризма, Догузова отметила, что "плотно работает с бизнесом" над решением этого вопроса.

"Выездные туроператоры сейчас оказались в сложной ситуации, наша задача – их поддержать. Нам бы не хотелось повторения волны банкротства, которая была в 2014 году", — заметила она.

Из-за остановки продаж туров в Россию китайским туристам и туров в Китай — российским убытки российских туроператоров составили порядка 140 млн и 450 млн рублей соответственно.

Член Совета Федерации Игорь Фомин в свою очередь заявил, что профильный комитет поддержит любые усилия правительства РФ по стабилизации ситуации с международным туризмом, оказанием необходимой помощи туроператорам. "В частности, если это касается бюджетных мер поддержки или изменений в законодательстве или нормативной базе. Мы выражаем уверенность в том, что этот сезон для регионов РФ будет очень активным с точки зрения туризма", — сказал он.