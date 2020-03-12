По традиции, огонь был зажжен от солнца в ходе представления, стилизованного под древнегреческое действо. Впервые из-за сложной эпидемиологической ситуации церемония прошла без зрителей, на нее были допущены лишь официальные лица.

До 19 марта эстафета Олимпийского огня пройдет по территории Греции. Затем на Панафинейском стадионе в Афинах состоится церемония передачи огня Токио — столице летних Олимпийских игр-2020.

На борту специального самолета Олимпийский факел будет доставлен в Японию, где 26 марта с префектуры Фукусима начнется японский участок эстафеты. Она пройдет по 47 префектурам страны, и завершится 24 июля на церемонии открытия летних Олимпийских игр.