"В связи с ограничением властей Туркменистана на выполнение иностранными авиакомпаниями рейсов в Ашхабад, S7 Airlines вынуждена временно приостановить полеты с 7 по 28 марта. Пассажиры могут оформить возврат полной стоимости авиабилетов", — сообщили в компании.

Согласно информации на официальном сайте группы, ближайшая дата, на которую можно забронировать билет из Москвы в Ашхабад, — 5 апреля. После возобновления полетов рейсы планируется выполнять еженедельно по воскресеньям.

Ранее S7 Airlines летала на этом направлении по вторникам.

По данным сайта международного аэропорта Ашхабада, ежедневные полеты в столицу Туркмении продолжает выполнять авиакомпания Turkmenistan Airlines.

Ранее сообщалось, что в связи с распространением коронавируса S7 Airlines уже приостановила полеты в города Китая (включая Гонконг), Южную Корею, Италию, Испанию, Францию и Германию.