Полеты приостанавливаются из-за введения правительством Израиля домашнего карантина.

"Азимут" 12 и 15 марта выполнит рейсы по направлению Ростов-на-Дону — Тель-Авив — Ростов-на-Дону. Пассажирам, планировавшим отправиться в Израиль в марте или апреле, "Азимут" рекомендует изменить даты бронирования на 12 или 15 марта 2020 года. Сборы за обмен билетов взиматься не будут.

Как сообщалось ранее, российские туроператоры сообщили о массовых аннулированиях туров в Израиль из-за введения страной обязательного 14-дневного карантина для всех приезжающих, который вступит в силу 12 марта в 20:00. Отбывать его можно только в домашних условиях, гостиницы и квартиры Airbnb для этого не подходят.