"Я приветствую всех на выставке "Интурмаркет". Мы сегодня открываем выставку в достаточно нестандартной ситуации, с подобными мир еще не сталкивался. Весь мир без преувеличения находится в беспрецедентной ситуации, страдают все отрасли экономики. Понятно, что отрасль туризма всегда находится на передовой и страдает в первую очередь. Ситуация, связанная с распространением коронавируса, оказывает негативное влияние на туризм во всем мире. Это, безусловно, для нас вызов, и мы готовы поддержать туроператоров, бизнес, чтобы совместными усилиями справиться с этой непростой ситуацией", — сказала на церемонии открытия выставки глава Ростуризма Зарина Догузова.

Фото: Интерфакс

"Безусловно, нужно тщательно планировать путешествия в условиях коронавируса. Но прошу не поддаваться панике. Я уверена, что мир поборет коронавирус, я с нетерпением жду, когда люди снова смогут свободно путешествовать", — добавила она.

По ее словам, Россия была вынуждена, как и многие другие страны, принять меры для того, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса. "Мы очень ждем, когда с вирусом ситуация нормализуется, и будем ждать в гости туристов со всего мира", — сказала Догузова.

Она напомнила, что с 1 января 2021 года в России заработает система электронных виз. "Это еще более удобный способ, без лишних формальностей посетить Россию", — сказала глава Ростуризма.

Фото: Интерфакс

Догузова также пожелала российским туроператорам как можно больше рассказать соотечественникам о России и сделать все возможное, чтобы популяризировать среди россиян поездки внутри страны.

Выставка будет проходить до 14 марта, в ней примут участие более 1,2 тыс. зарубежных и российских представителей турбизнеса.

Свои туристические предложения на выставке представляют более 70 регионов России, среди них – Вологодская область, Алтайский край, Крым, Курская, Костромская области и другие. На стендах регионов гости выставки могут получить информацию о новых туристических маршрутах, объектах размещения, музеях и выставках.

Фото: Интерфакс

Кроме того, в "Интурмаркете" примут участие и популярные у российских туристов страны – Турция (партнер выставки), Испания, Греция, Венгрия, Болгария, Китай, Кипр, Марокко и другие. Впервые Турции посвящены два зала, в них представлены стенды лучших отелей и достопримечательностей страны.

Фото: Интерфакс

В рамках "Интурмаркета" запланирована большая деловая программа с круглыми столами, конференциями и семинарами, посвященными актуальным вопросам и проблемам туристической отрасли. В частности, пройдут заседание регионального совета Российского союза туриндустрии (РСТ), конференция по детскому туризму, семинар для отельеров, V Всероссийский образовательный форум "Россия событийная" и другие мероприятия.

Фото: Интерфакс

Перед участниками турбизнеса выступят более 40 экспертов.

На "Интурмаркете" ассоциация по выездному туризму "Турпомощь" в рамках одного из семинаров представит приложение для смартфонов – "Помощник Туриста". Сервис направлен на информирование туристов за рубежом в условиях экстренных ситуаций и связи с ассоциацией.