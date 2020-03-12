"На сегодняшний день АО "НТТ" заканчивает подготовительные мероприятия по возобновлению эксплуатации системы. Как ожидается, работы будут завершены в апреле-мае этого года", — сказал он.

Леви добавил, что сейчас система в целом соответствует техническому заданию, рабочей и эксплуатационной документации, а также законодательству РФ.

"Мы также проводим работу по аттестации системы в качестве государственной информационной системы (ГИС), соответствующие документы проходят согласование с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. После аттестации начнется "тестовый" режим. Сведения, в том числе персональные данные, которые туроператоры будут передавать в систему, будут защищены в строгом соответствии с законодательством РФ", — отметил он.

Также Леви сообщил, что система будет интегрирована с Единым федеральным реестром туроператоров. "Это позволит регулятору (Минэкономразвития) контролировать достаточность финансовых гарантий в сравнении с объемом продаж, для этого нами разработан регламент информационного взаимодействия с реестром туроператоров", — сказал он.

"Электронная путевка" – информационная система, в которую туроператоры должны вносить данные по каждому проданному туру. На основе этой информации формируется документ с уникальным номером.

АО "НТТ" — оператор единой информационной системы электронных путевок.