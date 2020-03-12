"С 14 марта по 15 апреля авиакомпания "Белавиа" приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Минск – Рим – Минск №В2-885/886", — говорится в сообщении компании.

В "Белавиа" также напомнили, что с 12 марта приостановлено выполнение рейсов в Милан.

При этом, продолжили в авиакомпании, для авиабилетов, оформленных на рейсы в Рим и Милан, возможен полный возврат стоимости билета или однократный перенос полета до 31 мая 2020 года без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту.

Как сообщалось, премьер Италии Джузеппе Конте на этой неделе принял решение из-за ситуации с коронавирусом распространить на всю территорию страны жесткие ограничения на передвижения населения.