Те постановки, которые все же состоятся, пройдут без публики в пустых залах.

"Постановка "Кармен", запланированная на 12 марта, пройдет в зале без публики, но ее можно будет посмотреть: сайт государственной оперы Унтер ден Линден и сайт телерадиокомпании rbb будут вести трансляцию", — сказано на сайте главного оперного театра Берлина.

Спектакли двух других оперных театров немецкой столицы, Deutsche Oper и Komische Oper, также отменены.

Драматический театр Deutsches Theater, где в минувшие выходные прошла премьера "Декамерона" Кирилла Серебренникова, тоже отменяет все представления в залах вместимостью более 500 человек.

Ряд спортивных мероприятий тоже пройдет без публики, команды будут играть на пустых стадионах, сказано на сайте стадиона Mercedes-Benz Arena.