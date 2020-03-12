"Само подключение к системе бесплатно. Но туроператору необходимо приобрести (в случае отсутствия) сертификаты квалифицированной электронно-цифровой подписи, а также программное обеспечение для установления защищенного канала соединения с системой. Ориентировочная стоимость в типовой конфигурации составит от 15 до 40 тыс. рублей на организацию", — сказал он.

Леви добавил, что затраты туроператоров на подключение к системе удалось значительно снизить по сравнению с теми, что предполагались ранее.

"Электронная путевка" – информационная система, в которую туроператоры должны вносить данные по каждому проданному туру. На основе этой информации формируется документ с уникальным номером.

По словам Леви, ввод в эксплуатацию системы будет завершен в апреле-мае этого года.

АО "НТТ" — оператор единой информационной системы электронных путевок.