"Правительство страны 11 марта решило отменить возможность оформления виз по прибытию для предотвращения распространения эпидемии коронавируса. Теперь въехать можно только по разрешению, оформленному в онлайне до поездки", — пишет издание.

Также вводится двухнедельный карантин для всех прибывших из Италии, Южной Кореи и Ирана.

Шри-Ланка ввела бесплатные визы для граждан 48 стран и в том числе России 1 августа 2019 года. Режим действует до 30 апреля. До этой даты, как сообщает издание, оформить электронное разрешение можно бесплатно, потом за него надо будет, как и прежде, платить $36,5 с человека. Дети до 12 лет получают визу бесплатно.

В 2019 году Шри-Ланку посетили 1,91 млн иностранных гостей, среди них – более 86,5 тыс. российских туристов, что на 34% больше, чем годом ранее.