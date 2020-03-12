Перевозчиком выступает уральский филиал АО "Федеральная пассажирская компания".

На первом этапе расписание "Ласточек" N849/850 будет соответствовать расписанию поезда N851/852, который сейчас ходит на данном направлении. Отправление из Кургана ежедневно в 06:45 (здесь и далее время местное), прибытие в Екатеринбург в 12:07. Время в пути составит 5 часов 22 минуты. В обратном направлении из Екатеринбурга поезд отправится в 18:50 и прибудет в Курган в 23:48 (менее 5 часов в пути).

Электропоезд будет останавливаться на станциях Кособродск, Каргаполье, Шадринск, Далматово, Катайск, Колчедан, Каменск-Уральский, Кольцово, Шарташ и на остановочном пункте 352 км.