"Самое главное для нас — защитить наших людей. Именно поэтому я прошу всех граждан России с пониманием отнестись к тем упреждающим, в первую очередь, мерам, которые принимаются на федеральном, региональном и местных уровнях, в том числе в Москве", — заявил Мишустин, открывая заседание правительства.

Он призвал "всех относиться внимательно к своему здоровью, а также к здоровью своих родных и близких, особенно людей старшего поколения, которые наиболее уязвимы для этой опасной болезни".

Мишустин также заявил, что угроза распространения коронавируса в России сведена к минимуму, подчеркнув выверенный характер мер, принимаемых властями.

"Все подготовленные нами меры тщательно выверены и обоснованы", — сказал Мишустин. Он напомнил, что накануне ВОЗ официально объявила о начале пандемии коронавирусной инфекции.

"Еще раз скажу: все принимаемые нами меры проводятся в целях профилактики и упреждения коронавируса. Именно это является главным мотивом, поэтому, несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена до минимума", — подчеркнул глава правительства РФ.