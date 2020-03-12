"Туроператоры отмечают, что сезон в Индии уже практически закончился, с конца марта сокращается авиаперевозка. Но все же туры проданы не только до конца марта, но и на апрель, и на майские праздники. И их, конечно, сейчас придется аннулировать или переносить", — сказала она.

Правительство Индии в среду решило приостановить действие всех выданных прежде виз иностранцам, за исключением дипломатических и виз сотрудникам ООН, до 15 апреля. Это решение принято в связи с растущей озабоченностью распространением коронавируса и выявлением за среду 10 новых случаев. Оно вступает в силу 13 марта в 12.00 по Гринвичу (15.00 мск).

Сейчас общее число случаев коронавируса в Индии достигло 60.

В свою очередь Ростуризм рекомендовал туроператорам менять приобретенные туры в Индию на другие направления, а туристам, которые приобрели путевки в страну, обращаться по месту их приобретения для замены направления или возврата денежных средств в соответствии с гражданским законодательством РФ и законом о защите прав потребителей.