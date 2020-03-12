В сообщении ведомства подчеркивается, что все итальянцы — жители Ломбардии. Они останавливались в хостеле города Тринидад, который расположен на Карибском побережье Кубы. В настоящий момент заболевшие госпитализированы в гаванский Институт тропической медицины имени Педро Коури. Их состояние не представляет угрозы их жизням.

В министерстве общественного здравоохранения Кубы отметили, что еще один итальянец, путешествовавший с заболевшими, прошел обследование, в ходе которого выяснилось, что он избежал заражения.

Под наблюдение помещены и люди, с которыми контактировали зараженные, симптомов болезни у них также не проявилось.

Ранее кубинский Минздрав сообщал о запуске в стране Национального плана предотвращения и контроля распространения нового вируса.